Эксперт по маникюру Анна Капля назвала три лучшие процедуры по уходу за руками

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Парафинотерапия, СПА-, а также горячий масляный маникюр – наиболее эффективные процедуры для ухода за руками. Таким мнением с Москвой 24 поделилась нейл-стилист, инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля.

По ее словам, когда необходимо глубокое увлажнение и восстановление кожи рук, отлично помогает парафинотерапия.



Анна Капля нейл-стилист Теплый парафин, богатый маслами и воском, обволакивает руки, наполняя их влагой и витаминами. В результате кожа становится мягкой, гладкой и заметно более упругой. А еще процедура способствует улучшению кровообращения и укреплению ногтевой пластины.

Еще одна эффективная процедура – СПА-маникюр. Она представляет собой комплексный уход за руками. Сначала проводится деликатное скрабирование, которое удаляет ороговевшие клетки и стимулирует обновление кожи. Затем наносится увлажняющая и питающая маска, наполняющая кожу необходимыми микроэлементами.

"Завершающим этапом становится расслабляющий массаж с использованием масел и кремов. Он улучшает упругость и цвет кожи, делает ее бархатистой и свежей", – пояснила нейл-стилист.

Для сухой и потрескавшейся кожи идеально подойдет горячий масляный маникюр.



Анна Капля нейл-стилист Процедура начинается с погружения рук в теплое масло, обогащенное витаминами А и Е. Оно проникает глубоко в кожу, питая ее и восстанавливая поврежденные участки. После такой процедуры руки приобретают естественный блеск и упругость, а ногти становятся крепкими и здоровыми.

Частота проведения процедур зависит от их типа, состояния кожи и ногтей, а также индивидуальных особенностей. СПА-уход можно делать один раз в одну-две недели, особенно если кожа сухая или склонна к шелушениям.

Парафинотерапия также рекомендуется один-два раза в неделю при сухой коже, в холодное время года или при наличии определенных проблем (например, трещин, шелушений). В профилактических целях – раз в месяц, пояснила эксперт.

"Горячий маникюр можно делать раз в неделю при сухой, поврежденной коже рук или слабых ногтях. Если состояние кожи хорошее, достаточно раз в две-три недели", – заключила специалист.

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