Эксперт по маникюру Поторока назвала безопасный способ ремонта сломанного ногтя

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Сломанный или треснувший ноготь не стоит перекрывать новым слоем лака или пытаться заклеить его клеем – это может быть очень опасно, рассказала Москве 24 нейл-стилист, топ-мастер Маргарита Поторока.

По ее словам, в первую очередь надо минимизировать нагрузку на поврежденный ноготь. В противном случае это может усугубить ситуацию.



Маргарита Поторока нейл-стилист, топ-мастер Некоторые пытаются перекрыть трещину новыми слоями лака поверх уже существующего покрытия. Так делать тоже не советую – это может создать дополнительную нагрузку на пластину и привести к еще одной травме.

Попытка заклеить трещину клеем может закончиться химическим ожогом и воспалением всего ногтевого ложа, предупредила эксперт.

Что действительно следует сделать, так это подстричь ноготь как можно короче, используя кусачки или ножницы, либо подпилить, отметила мастер.

Если трещина травмировала ногтевое ложе, специалист советует обработать ноготь антисептиком и заклеить дышащим пластырем, который затем следует менять каждый день до момента заживления.

Чтобы ускорить восстановление, важно увлажнять ногти и кожу вокруг них.

"Например, можно два-три раза в день наносить на всю ногтевую пластину масло монарды: оно будет способствовать заживлению и росту", – посоветовала Маргарита Поторока.



Маргарита Поторока нейл-стилист, топ-мастер Плюс надо избегать длительного контакта поврежденного ногтя с водой. Под ее воздействием пластина будет размягчаться, в результате может увеличиться трещина и начаться воспаление.

В целом же, если трещина на ногте вызывает дискомфорт и становится больше, лучше как можно скорее обратиться к мастеру. А если возникли признаки инфекции (покраснение, отек), надо срочно показаться врачу, подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог, эндокринолог Мария Дубская рассказала, что для здоровья ногтей важны такие микроэлементы, как селен и цинк. Первого больше всего в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах. Второй в максимальном количестве содержится в устрицах. Плюс богаты цинком говяжья печень, тыквенные и подсолнечные семечки, а также овсянка.