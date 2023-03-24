Терапевт назвал опасные причины появления синяков

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Появление синяков может сигнализировать о васкулите (воспалении сосудов), низком уровне тромбоцитов и проблемах с печенью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если вдруг без явной причины появился большой синяк – это очень серьезный знак, что человеком надо заниматься специалисту. Это могут быть проблемы с тромбоцитами, когда их мало, или дефицит каких-то других факторов свертывания крови", – предупредил специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Синяки могут быть, например, при васкулитах, когда нарушается целостность сосудов. Как правило, они появляются все-таки на нижних конечностях.

Кроме того, синяки могут указывать на проблемы с печенью. "Очень многие факторы свертывания крови у нас производит печень, и они белковые по природе. Печень – основной завод по производству белков в организме. Если у человека возникает печеночная недостаточность, этот орган начинает плохо работать, тут синяки как раз и появляются", – говорит эксперт.

Также синяки могут быть признаком авитаминоза, в частности предупреждать о дефиците витамина K. Однако, по словам Хухрева, подобная проблема встречается редко.





Алексей Хухрев врач-терапевт Синяки могут появляться, когда человек находится на гормональной терапии, на стероидных гормонах. В этом случае истончаются стенки у сосудов. Последние становятся хрупкими, и появляются очень характерные синяки, как правило, на руках и на голенях.

Ранее были названы недуги, которые проявляются отеками. В частности, этот симптом может предупреждать о проблемах с почками. Кроме того, отеки иногда свидетельствуют о сердечной недостаточности. Также они могут беспокоить из-за нарушения гормонального фона. Речь идет о гипотиреозе – снижении функций щитовидной железы.



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