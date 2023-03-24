12:52Общество
Терапевт назвал опасные причины появления синяков
Фото: depositphotos/OlegDoroshenko
Появление синяков может сигнализировать о васкулите (воспалении сосудов), низком уровне тромбоцитов и проблемах с печенью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Если вдруг без явной причины появился большой синяк – это очень серьезный знак, что человеком надо заниматься специалисту. Это могут быть проблемы с тромбоцитами, когда их мало, или дефицит каких-то других факторов свертывания крови", – предупредил специалист.
Кроме того, синяки могут указывать на проблемы с печенью. "Очень многие факторы свертывания крови у нас производит печень, и они белковые по природе. Печень – основной завод по производству белков в организме. Если у человека возникает печеночная недостаточность, этот орган начинает плохо работать, тут синяки как раз и появляются", – говорит эксперт.
Также синяки могут быть признаком авитаминоза, в частности предупреждать о дефиците витамина K. Однако, по словам Хухрева, подобная проблема встречается редко.
Ранее были названы недуги, которые проявляются отеками. В частности, этот симптом может предупреждать о проблемах с почками. Кроме того, отеки иногда свидетельствуют о сердечной недостаточности. Также они могут беспокоить из-за нарушения гормонального фона. Речь идет о гипотиреозе – снижении функций щитовидной железы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!