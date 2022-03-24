В Москве за сутки госпитализирован 191 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в столице госпитализирован 191 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ в Москве находятся 128 человек. Выздоровели за 24 часа еще 1 045 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших болезнь, возросло до 2 538 159.

Выявлено за сутки 1 163 новых случая COVID-19. В столице скончались 26 пациентов.

По России число госпитализаций из-за COVID-19 за сутки составило 4 540, что на 11,14% ниже показателя предыдущего дня. Всего в стране зафиксировали 25 387 новых случаев COVID-19.

Ранее член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.

