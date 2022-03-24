Столичную программу развития молодежного предпринимательства планируют запустить в регионы

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Столичную образовательную программу MOS.МШУ, которая направлена на развитие молодежного предпринимательства, планируют тиражировать в регионах. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, сейчас идет обсуждение инициативы с Общественной палатой РФ.

Минеева добавила, что в 2021 году ее участниками стали 1,2 тысячи школьников и студентов колледжей в столице. В 2022 году планируется увеличить охват до 30 тысяч человек.

Уточняется, что в этом году программа включает в себя 200 очных и дистанционных открытых уроков в школах и колледжах Москвы, двухдневный образовательный форум на 3 тысячи человек, акселерационную программу в апреле, летний выездной бизнес-лагерь в июле.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве пройдут бесплатные тренинги по креативному и технологическому предпринимательству для старшеклассников от 16 до 18 лет. По ее словам, в марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта "Бизнес-уик-энд. Старт".

