Столичную программу развития молодежного предпринимательства планируют запустить в регионы

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Столичную образовательную программу MOS.МШУ, которая направлена на развитие молодежного предпринимательства, планируют тиражировать в регионах. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
По ее словам, сейчас идет обсуждение инициативы с Общественной палатой РФ.
Минеева добавила, что в 2021 году ее участниками стали 1,2 тысячи школьников и студентов колледжей в столице. В 2022 году планируется увеличить охват до 30 тысяч человек.
Уточняется, что в этом году программа включает в себя 200 очных и дистанционных открытых уроков в школах и колледжах Москвы, двухдневный образовательный форум на 3 тысячи человек, акселерационную программу в апреле, летний выездной бизнес-лагерь в июле.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве пройдут бесплатные тренинги по креативному и технологическому предпринимательству для старшеклассников от 16 до 18 лет. По ее словам, в марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта "Бизнес-уик-энд. Старт".
Столичные ученики могут подготовиться к экзаменам в "Московской электронной школе"
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