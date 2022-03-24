Создатель формата GIF умер в возрасте 74 лет в США – СМИ

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Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт скончался на 75-м году жизни, сообщил телеканал NBC News.

Как уточняется, Уилхайт умер от последствий коронавируса. Это подтвердила его жена Кэтлин.

Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) создан в 1987 году. В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.