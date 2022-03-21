Скончалась режиссер-документалист Марина Голдовская

Фото: РИА Новости/Мещеряков
Умерла режиссер, сценарист, автор документальных фильмов Марина Голдовская. Об этом сообщает сервис "КиноПоиск" со ссылкой на ее сына Сергея Ливнева.
"В возрасте 80 лет умерла режиссер-документалист Марина Голдовская", – сообщается в телеграм-канале сервиса.
Марина Голдовская родилась в 1941 году. В 1963 году она окончила операторский факультет ВГИКа.
Голдовская – создатель документальных лент "Валентина Терешкова" (1974), "Аркадий Райкин" (1975), "Архангельский мужик" (1986), "Горький вкус свободы" (2011) и других. В 1989 году Голдовская стала лауреатом Государственной премии СССР.
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