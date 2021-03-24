Житель Твери три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей

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Житель Твери в декабре 2020 года выиграл более 330 миллионов рублей, но так и не пришел за ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".
Мужчина купил лотерейный билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери. Выигрыш стал рекордным для региона, а также вошел в тройку самых крупных побед минувшего года.
Участники лотерей, организатором которых выступает министерство спорта, могут обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации итогов соответствующего тиража. Если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для получения выигрыша в указанный срок, ему дается еще три года. По истечении этого срока неиспользованный выигрыш в полном объеме будет направлен в бюджет государства.
В компании выразили надежду, что победитель объявится и заберет деньги.
Ранее сообщалось, что житель города Кали в Колумбии выиграл в лотерею 56,5 миллиона песо, что в переводе на американскую валюту составляет 14,7 миллиона долларов. Выиграть ему помогла комбинация чисел 9, 17, 28, 35 и 38. Это уже 102-й победитель данной лотереи.
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