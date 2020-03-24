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В мире

12:29

Скончался артист шоу с переодеваниями Нашом Вуден

общество

Фото: Mary Altaffer/AP Photo

Артист шоу с переодеваниями Нашом Вуден, который больше известен в США как дрэг-квин Мона Фут, скончался, передает "Газета.ру".

Ранее несколько знакомых Нашома Вудена сообщали, что у дрэг-квин был обнаружен коронавирус, однако официально эта информация не подтверждена.

Дрэг-квин Мона Фут являлась заметным персонажем клубной жизни Нью-Йорка. Свою карьеру в образе Фут Нашом Вуден начал в 1989 году.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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