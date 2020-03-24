Восемь парков столицы подготовили специальные онлайн-программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили онлайн-развлечения, которые будут доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях парков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Лекции, виртуальные экскурсии, а также творческие и спортивные занятия для всей семьи будут доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях Парка Горького, "Сокольников", Московской усадьбы Деда Мороза и других", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Парк Горького запустил цикл виртуальных экскурсий. Парк "Кузьминки" подготовил цикл видеолекций под названием "Усадьба Кузьминки: вчера и сегодня".

Прогуляться по залам дворца графа Шереметева смогут все желающие в онлайн-каталоге музея-усадьбы "Кусково". Виртуальные экскурсии можно будет посмотреть на YouTube-канале парка "Северное Тушино". Мастер-классы в режиме реального времени для детей и их родителей организует Московская усадьба Деда Мороза.

Воронцовский парк подготовил онлайн-квест. Таганский парк организует занятия в режиме реального времени по ораторскому искусству. 25 марта парк "Сокольники" проведет прямой эфир с экологом Александрой Лавренко. Все желающие узнают о том, как можно сделать свое рабочее пространство более гармоничным и минимизировать вред от компьютерных мониторов.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.

Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.