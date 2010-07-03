Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 25 марта температура опустится до минус 2−4 градусов, пройдет небольшой снег. На дорогах будет скользко. В порывах скорость западного ветра может достигать 11 метров в секунду.

Днем в понедельник небо затянут облака, хотя время от времени будет показываться солнце, отметили синоптики. Возможны небольшие осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 4−6 градусов, а по области − до 7 градусов тепла.

Ранее синоптики пообещали, что к ближайшим выходным в столице потеплеет до +13 градусов. А в середине недели москвичей ждет последний удар зимы. По прогнозам, во вторник и среду может выпасть около трети мартовской нормы осадков.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, не стоит торопить события: по-настоящему весенняя погода установится в Москве не раньше середины апреля.