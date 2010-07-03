Синоптики рассказали, когда в Москве наступит весна

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Настоящая весна придет в Москву в середине апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что календарная весна наступила 1 марта, однако погода по-прежнему больше напоминает зимнюю. "Ничего удивительного в этом нет. По климату это все происходит только во второй половине апреля", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Он также пообещал москвичам, что снег в городе растает к концу марта, то есть уже на следующей неделе. При этом в Подмосковье, по словам метеоролога, сугробы окончательно исчезнут в первой пятидневке апреля. Еще дольше – до 10 апреля – задержится снег в подмосковных лесах.

Астрономическая весна пришла в Москву 21 марта. Как пояснили синоптики, в этот день Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное.

На западе Москвы уже появились первые весенние цветы – подснежники. Их заметили в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

Тем не менее синоптики предупредили, что радоваться рано: в эту пятницу в столичный регион вернется зимняя погода. "Ныряющий" североатлантический циклон принесет в Москву мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Может выпасть до 25% месячной нормы осадков. В связи с этим в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности.