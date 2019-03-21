В России лето–2019 будет теплым

Синоптики заявили, что это лето в России будет теплее обычного. Это связано с тем, что теплее средних климатических показателей будет температура воздуха в апреле на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, на Чукотке. Такая же тенденция сохранится и в мае, будет превышение обычных значений на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского и Уральского округов, на Таймыре. Прогноз метеорологов передает "Российская газета".
В июне 2019 года выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов. Также средняя температура будет выше на северо-востоке Урала, на севере Сибири, на западе Якутии и в Приморье.
Середина лета также будет преимущественно теплее обычного по всей территории России, а на юг страны придет жара. Также хорошее лето в этом году обещает быть на севере Урала и в Сибири. Третий месяц лета станет теплым особенно на Северо-Западе и в центральной части России. Также синоптики отметили, что в августе на юге и в центре России будет больше осадков, чем в 2018 году.
Ранее стало известно, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве прогреется до +8 градусов, а облака рассеются. До понедельника, 25 марта, столицу некоторое время будут окружать осадки. По-настоящему теплой погоды с температурой до +15 градусов стоит ждать в середине апреля и после.
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