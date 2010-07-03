На западе Москвы расцвели подснежники

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов

Подснежники расцвели в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосприроду.

"На территории природного заказника "Долина реки Сетунь" впервые встречен этой весной подснежник белоснежный. В пойме реки Сетунь на освободившемся от снега участке земли распустились эти первоцветы , – сказано в сообщении.

Белоснежный подснежник цветет всего две недели, а затем исчезает до следующей весны.

Астрономическая весна пришла в Москву ночью с 20 на 21 марта. В этот момент солнце пересекло небесный экватор, разделяя день и ночь на равные отрезки.

Ранее на этой неделе в программе "Климат-контроль" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал о том, что в Москве уже стали появляться первые подснежники.