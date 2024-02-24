Более 85 новых имен героев СВО добавили на мемориальную стену в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые имена героев-участников специальной военной операции добавлены на мемориальную доску рядом с экспозицией "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

Сообщается, что всего было добавлено 87 имен, теперь стена насчитывает 234 имени.

"В Музее Победы мы начали формировать базу героев – участников СВО", – отметила Москвичева в ходе торжественного открытия новых имен.

В рамках церемонии около мемориальной стены на "Вахту в честь героев" заступили юнармейцы. В пресс-службе Музея Победы отметили, что 730 юнармейцев, по числу дней специальной военной операции, будут вставать по два человека в почетный караул у стены героев. Также все гости музея могут написать поздравительные открытки, которые отправят солдатам в зону СВО.

Ранее стало известно, что Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества.

До этого в честь Дня защитника Отечества прошел в аванзале станции столичного метро "Курская" состоялся праздничный концерт. Перед пассажирами выступил оркестр столичного главка МЧС России и исполнил популярные российские произведения.