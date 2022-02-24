Автоэксперт оценил идею определять размер штрафов в зависимости от машины

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Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал предложение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника внедрить в России систему штрафов за нарушение ПДД, размер которых будет зависеть от автомобиля.

Он выразил мнение, что такое предложение нельзя назвать целесообразным.

"От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащенности тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле – на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны", – рассказал Кадаков в беседе с RT.

Автоэксперт добавил, что на степень тяжести аварии влияет множество факторов, а не только масса машины и ее укомплектованность.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, устанавливающую их размеры в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта.

Он выразил мнение, что идея увеличения санкций за нарушение ПДД объективно оправдана и направлена на защиту интересов, жизни и здоровья граждан. Кроме того, депутат выразил мнение, что дифференциация штрафов может вразумить лихачей на крупных автомобилях, уверенных в собственной неуязвимости.

