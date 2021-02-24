Водянова стала послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения

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Новым послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) стала российская модель Наталья Водянова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я рада объявить, что ЮНФПА объединяет усилия с Натальей Водяновой, которую мы сегодня назначаем новым послом доброй воли", – прокомментировала глава Фонда Наталья Канем.
Она добавила, что Водянова на протяжении долгого времени борется за права женщин, детей и инвалидов. Канем отметила работу модели в течение последних трех лет с офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии.
"Она сосредоточена на преодолении наносящих вред табу и борьбе с предубеждениями относительно женского тела и здоровья", – добавила глава Фонда.
Сама Водянова напомнила о своей борьбе со стигматизацией и табуированием вокруг людей с физическими недостатками по всему миру.
"Как только позволит ситуация с коронавирусом, я надеюсь посетить ряд мест и пообщаться с женщинами и девочками и объяснить им, насколько бесценно их тело и что, несмотря на давление со стороны культуры и религии, это их право знать, что это их тело, их право защищать себя", – сказала модель.
Водянова уточнила, что в свою деятельность в рамках работы с ЮНФПА она намерена привлекать индустрию моды. Модель считает, что мода способна рушить табу.
Ранее в Университете Бристоля капитанам спортивных команд и инструкторам по фитнесу запретили использовать фразы "сжечь калории" и "уменьшить талию. Нововведение является частью кампании по борьбе с привилегиями худых людей.
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