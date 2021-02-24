Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Екатерина Шпица вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Перед свадьбой возлюбленные несколько лет находились в отношениях.

На торжестве присутствовала певица Алена Свиридова, которая также в своем Instagram опубликовала свадебный снимок молодых.

"Катюша и Руслан, я вас очень люблю! У вас получится. Я всплакнула", – подписала Свиридова фото.

Для Шпицы это второй брак. В 2010 году она вышла замуж за актера Константина Адаева. В 2012 году у пары родился сын Герман.

Ранее актриса и фотомодель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Новым избранником 53-летней звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

