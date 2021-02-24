Аккаунт телеведущего Соловьева в Clubhouse разблокировали

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", – отметил он.

Аккаунт Владимира Соловьева был заблокирован 15 февраля. Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале, приложив скриншот. В пресс-службе "Соловьев LIVE" отметили, что правила приложения журналистом нарушены не были, он был заблокирован без объяснения причины.

Письмо с требованием восстановить аккаунт телеведущего компании-владельцу социальной сети направил Роскомнадзор.