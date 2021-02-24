Синоптики рассказали о погоде в столице 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном регионе 24 февраля ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит минус 12–14 градусов, в Московской области – 12–17 градусов мороза.
Ветер подует южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.
Ранее Москва пережила самую холодную ночь сезона.
По прогнозам синоптиков, март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.
Температурные аномалии. Москвичи поделились зимними фотографиями
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