Открылась регистрация на олимпиаду "Знаем русский язык – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стала доступна регистрация на участие в олимпиаде "Знаем русский язык – 2020". Интеллектуальный турнир предназначен для четвероклассников с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Шестой турнир такого формата в нынешнем году будет посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Предусмотрено два варианта заданий, в каждый из которых включены логические тесты, задачи и творческие вопросы.

"Замечательно, что у детей с ограниченными возможностями здоровья есть возможность приобщиться к олимпиадному движению. Ведь участие в таких творческих мероприятиях раскрывает способности детей и повышает у них интерес к учебе", – отмечают родители учеников.

Образовательное состязание запланировано на 14 марта. Пройдет олимпиада на площадках 15 школ. Для всех детей с особенностями здоровья подготовят соответствующие условия: услуги сурдопереводчика, увеличители, задания со шрифтом Брайля.

Зарегистрироваться можно до 8 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ рассматривает возможность включить в школьную программу изучение искусственного интеллекта. Первые пилотные проекты ориентируются на 2021 год.