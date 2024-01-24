Синоптик рассказала о втором случае оттепели в январе в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симоно

В Москву второй раз за месяц пришла оттепель, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

"В 15:00 24 января температура воздуха на ВДНХ достигла 0,2 градуса, на Балчуге – 0,5 градуса. Это второй случай оттепели в текущем месяце. Положительная температура удержится до полудня 25 января", – говорится в ее публикации.

Синоптик также спрогнозировала еще одну оттепель 30 января.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.



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