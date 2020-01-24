Риелтор прокомментировал возможность роста цен на аренду жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможный рост цен на аренду жилья в столице. По мнению эксперта, в ближайшее время подорожания не предвидится.
"Я не уверен, что будет подорожание в ближайшее время, это скорее будет осенью, потому что сейчас у нас рынок достаточно живой, предложений много. Не думаю, что люди будут готовы переплачивать за одну и ту же квартиру", – заявил Бендриков.
По мнению эксперта, в первую очередь это связано с тем, что собственник хочет компенсировать за счет арендаторов затраты касаемо уменьшения своих каких-то доходов, например заработной платы. "Не думаю, что это связано с ЖКУ. Не так сильно растет их стоимость, чтобы так поднять арендную плату", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что аренда квартир в Москве подорожает. Эксперты заявили о росте цен ближе к лету минимум на 5-10 процентов. А самые привлекательные варианты в новых домах близко к метро могут вырасти в цене и на 20 процентов.
Сейчас однушку в столице можно снять примерно за 30 тысяч в месяц. Эксперты связывают подорожание с общим ростом цен и увеличением тарифов ЖКХ.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: