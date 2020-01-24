Риелтор прокомментировал возможность роста цен на аренду жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможный рост цен на аренду жилья в столице. По мнению эксперта, в ближайшее время подорожания не предвидится.

"Я не уверен, что будет подорожание в ближайшее время, это скорее будет осенью, потому что сейчас у нас рынок достаточно живой, предложений много. Не думаю, что люди будут готовы переплачивать за одну и ту же квартиру", – заявил Бендриков.





Олег Бендриков риелтор Если сейчас произойдет удорожание арендного жилья, то в первую очередь будут пользоваться спросом бюджетные варианты. В связи с этим собственник квартиры, который перед этим повысил цену, опустит ее обратно на прежний уровень. Подорожание возможно, но не на 10%, а всего лишь на 5. Все-таки 10 – это много.

По мнению эксперта, в первую очередь это связано с тем, что собственник хочет компенсировать за счет арендаторов затраты касаемо уменьшения своих каких-то доходов, например заработной платы. "Не думаю, что это связано с ЖКУ. Не так сильно растет их стоимость, чтобы так поднять арендную плату", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в Москве подорожает. Эксперты заявили о росте цен ближе к лету минимум на 5-10 процентов. А самые привлекательные варианты в новых домах близко к метро могут вырасти в цене и на 20 процентов.

Сейчас однушку в столице можно снять примерно за 30 тысяч в месяц. Эксперты связывают подорожание с общим ростом цен и увеличением тарифов ЖКХ.



Соболева Илона