Погоду в Москве на выходных назвали небезопасной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветреная и ненастная погода ждет жителей столичного региона в ближайшие выходные. Такой прогноз дала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает RT.

По словам синоптика, некоторые дороги окажутся в снежных заносах. В то же время в других районах Москвы и области появятся наледи. "Погода будет некомфортная и небезопасная с точки зрения нахождения на улице", – подчеркнула Позднякова.

В субботу ночная температура в Москве составит от 16 до 18 градусов мороза, а по области – на два-пять градуса ниже. Днем столбики термометров покажут 10-12 градусов ниже нуля. Однако из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду эта температура будет восприниматься как при минус 18 градусах.

27 января станет немного теплее. Ночью ожидается от 10 до 12 градусов мороза, а днем – не холоднее пяти градусов ниже нуля. Впрочем, по-прежнему сильный ветер помешает горожанам почувствовать перемену температуры.

Специалист заверила, что на следующей неделе столбики термометров продолжат движение вверх, однако перед потеплением случится сильный снегопад, который начнется еще в субботу. "В воскресенье интенсивность уменьшится, то есть снег будет умеренным. В ночь на понедельник снег будет небольшим и только местами", – заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что наземный транспорт готов к непогоде на выходных. Сотрудники Мосгортранса каждый день проверяют работу отопительных систем и оборудования, а также уплотнители дверей, форточек и люков.

А вот автомобилистам лучше внимательней отнестись к выбору мест стоянки. По озвученным ранее прогнозам, до конца рабочей недели в город придут 20-градусные морозы и сильный ветер.

