Наземный транспорт Москвы готов к непогоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наземный транспорт столицы готов к работе в сложных погодных условиях и при низких температурах, которые прогнозируются в выходные, сообщает Агентство "Москва".

Пассажиров будут перевозить автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи Мосгортранса, а также автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.

В департаменте транспорта напомнили, что сотрудники Мосгортранса ежедневно проверяют работу отопительных систем транспортных средств и оборудования электробезопасности, а также уплотнители дверей, форточек и люков. Для водителей регулярно проводят инструктажи по работе в непогоду.

Также технические и аварийные службы перевозчика круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта. Более 20 трамваев-снегоочистителей постоянно очищают от снега трамвайные пути, разворотные кольца и стрелочные переводы.

Ранее сообщалось, что в столице до конца рабочей недели ожидаются морозы до -20 градусов. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь останется такой же морозной. Потеплеет в выходные, однако вместе с повышением температуры в столичный регион придут снег и метели.

Снегопад в эти выходные окажется самым сильным за зиму: выпадет до 17 миллиметров осадков. Атмосферное давление за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье достигнет 735 миллиметров ртутного столба. Это на 10–12 единиц меньше обычных для города значений.