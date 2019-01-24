Сообщения о разводе "Мисс Москва" с королем Малайзии опровергли

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Пресс-секретарь обладательницы титула "Мисс Москва – 2015" Оксаны Воеводиной Мария Шахова заявила, что сообщения СМИ о том, что Воеводина разводится со своим мужем Туанку Султаном Мухаммадом V, неверны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что "поговаривают". Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?", – заявила Шахова.

Ранее в СМИ появилась информация о разводе королевской пары. Сообщалось, что супруги решили разойтись из-за "остывших чувств" и скандалов.

Король Малайзии Туанку Султан Мухаммад V и обладательница титула "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба состоялась в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. На церемонии учитывались культурные традиции и обычаи обоих супругов. Также сообщалось, что после свадьбы пара собиралась жить в Малайзии.

В начале января Мухаммад V отрекся от престола. Он направил письмо в Конференцию правителей, выразил благодарность членам Конференции и признательность правительству своей страны. Причины отречения неизвестны.