Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:13

Сообщения о разводе "Мисс Москва" с королем Малайзии опровергли

общество

12:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Пресс-секретарь обладательницы титула "Мисс Москва – 2015" Оксаны Воеводиной Мария Шахова заявила, что сообщения СМИ о том, что Воеводина разводится со своим мужем Туанку Султаном Мухаммадом V, неверны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что "поговаривают". Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?", – заявила Шахова.

Ранее в СМИ появилась информация о разводе королевской пары. Сообщалось, что супруги решили разойтись из-за "остывших чувств" и скандалов.

Король Малайзии Туанку Султан Мухаммад V и обладательница титула "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба состоялась в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. На церемонии учитывались культурные традиции и обычаи обоих супругов. Также сообщалось, что после свадьбы пара собиралась жить в Малайзии.

В начале января Мухаммад V отрекся от престола. Он направил письмо в Конференцию правителей, выразил благодарность членам Конференции и признательность правительству своей страны. Причины отречения неизвестны.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика