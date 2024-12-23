МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 24 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В течение ближайших двух часов в Москве ожидается туман. Видимость снизится до 200–700 метров. Такие погодные условия сохранятся до утра вторника, 24 декабря, предупредила пресс-служба управления МЧС по столице.

На дорогах города также сохранится гололедица. Представители ведомства рекомендовали горожанам парковать машины в безопасных местах, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, москвичам напомнили о необходимости оставаться внимательными за рулем и не оставлять без присмотра детей.

ЦОДД призвал столичных водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

В случае необходимости горожане могут звонить по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

Между тем по истечении первых двух декад декабря в Москве выпало до 106% от месячной нормы осадков. На фоне снегопадов водителей просили избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и разрешенный скоростной режим.