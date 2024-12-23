В Госдуме рассказали, можно ли делать ремонт в новогодние праздники

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что в каждом регионе приняты свои законы о тишине. Она призвала ознакомиться с ними, прежде чем проводить ремонтные работы в новогодние праздники, передает "Газета.ру".

По словам депутата, в каких-то регионах законы о тишине предполагают полный запрет на все праздничные дни, а где-то – только на воскресенье. К примеру, в Москве, даже в будние дни нельзя шуметь не только ночью, но и в середине дня. В Подмосковье при этом есть исключение для новостроек – там можно шуметь и в выходные дни.

Разворотнева считает, что правильнее всего предупредить соседей о ремонтных работах в новогодние праздники. Она уверена, что в новостройках к этому могут отнестись нормально. Депутат усомнилась, что соседи сразу обратятся в полицию. В то же время, если будут жалобы и возмущения, то следует немедленно прекратить.

Ранее Разворотнева поддержала предложение обязать застройщиков устанавливать на окнах новостроек детские замки. Парламентарий считает, что этот стандарт создал бы более комфортную среду на системной основе.

Подобные идеи всегда пугают, когда существенно увеличивают стоимость квадратного метра, отметила депутат. Однако, по ее мнению, детские замки значительно не повысят стоимость.