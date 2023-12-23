Ароматы миндаля, розы, корицы и герани помогут в профилактике ОРВИ – эксперт

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Ингаляции с использованием аромамасел миндаля, розы, корицы и герани помогут в профилактике ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук Сергей Чудаков.

Сообщается, что в зимнее время для профилактики ОРВИ полезно проводить аромаингаляции с согревающими ароматами, к которым относятся ароматы эвкалипта, камфора, миндаль, роза, корица, герань. Как отметил Чудаков, достаточно 5 минут, чтобы масла проникли через дыхательные пути в организм и стимулировали работу иммунитета.

"Аромамасло представляет собой концентрированный экстракт, обладающий биохимическими и фитохимическими свойствами, положительно влияющими на организм, и в зависимости от растения эти свойства будут меняться. При этом, по словам эксперта, аромапрофилактика воздействует на организм человека с двух сторон: на физиологические функции и центральную нервную систему", – отмечает кандидат медицинских наук.

Сообщается также, что аромамаслами можно воздействовать на все органы и системы организма. Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы применяются масла розмарина и базилика, для опорно-двигательного аппарата – кедра, сосны, лаванды, а для желудка – кориандра, имбиря и фенхеля.

Эксперт предостерег от приобретения синтетических продуктов, поскольку они не имеют полезных свойств для работы организма.

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