Москвичам рассказали, куда обращаться при появлении симптомов ОРВИ

Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и COVID-19 в Москве не наблюдается, количество вызовов врачей не превышает значений 2022 года, сообщили в столичном Депздраве. Подробнее о ситуации с ОРВИ и коронавирусом в городе – в нашем материале.

Официальные данные

Количество вызовов врачей на дом в Москве соответствует эпидсезону и не превышает показатели того же периода прошлого года. Более того, цифры значительно ниже, чем на пике распространения коронавируса, рассказали в столичном Депздраве.

Число вызовов скорой помощи тоже находится в пределах обычных значений в эпидсезон, отметили в ведомстве. Большая часть звонков связана с высокой температурой и симптомами простуды. Все обращения направляют на консультативный пост, чтобы принять решение о необходимости выезда бригады медиков, рассказали в департаменте.

Там отметили, что никаких новых вирусов в Москве не обнаружено, а существенного роста числа госпиталицизаций не отмечается.

"В большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно", – говорится в сообщении.

В ведомстве опровергли сообщения, что в столичной системе здравоохранения якобы не хватает кадров для обработки звонков.





из сообщения департамента здравоохранения Москвы Информация о том, что в смене работают пять-шесть диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работают 70–75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным, и среднее время не превышает пяти-шести секунд.

Количество врачей-консультантов во время эпидсезона увеличили почти в два раза – до 50–70 в смену. В сутки они проводят около 14–15 тысяч консультаций, обратили внимание в Депздраве.

Также пациенты с симптомами респираторных заболеваний могут обратиться в поликлинику к дежурному врачу без предварительной записи. Для этого в учреждениях сделали отдельный вход, чтобы разделить потоки и тем самым предотвратить распространение инфекции. При необходимости заболевших направят на дополнительные обследования, в частности на рентген, заявили в департаменте.





из сообщения департамента здравоохранения Москвы Москва в полной мере обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровне.

Все схемы оказания медпомощи с сезонными респираторными инфекциями отработаны, ситуация находится на постоянном контроле, добавили в ведомстве.

Вызов врача

В случае появления признаков заболевания стоит остаться дома и позвонить по телефону Единой медицинской справочной службы 122 – специалисты сориентируют, как действовать в конкретной ситуации: обратиться к дежурному врачу самостоятельно или оформить вызов на дом.

Оператору нужно назвать свои ФИО и дату рождения, перечислить симптомы и продиктовать номер ОМС.

Служба принимает заявки в следующие часы:

для взрослого: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 19:00, в субботу – с 09:00 до 17:30, в воскресенье – с 09:00 до 15:30;

для ребенка: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 14:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:00.

по телефону 103.

Также вызов обязателен, если есть риски для здоровья

Также в экстренной ситуации пациент может вызвать скорую или неотложную помощьЭто необходимо, если есть угроза жизни или необходимость госпитализации: например, при тяжелых инфекционных заболеваниях.: в контексте респираторных это, к примеру, повышенная температура и боль в грудной клетке, связанная с кашлем. Кроме того, туда нужно обращаться, если нет полиса ОМС.

Оператор службы 103 отвечает через несколько секунд, но в пиковые моменты можно услышать автоответчик: "Здравствуйте. Вы позвонили в Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы, пожалуйста, не кладите трубку, мы обязательно вам ответим". Нужно дождаться ответа оператора, иначе есть риск оказаться в конце очереди звонков на линию.

Диспетчеру необходимо коротко рассказать, что случилось, продиктовать телефон и подробный адрес вплоть до кода домофона и ближайшего заезда к дому. Также надо назвать ФИО и дату рождения пациента. Если есть угроза жизни, приедет скорая, если здоровью – неотложка (время прибытия первой – до 20 минут, второй – до двух часов).

Если консультация специалиста нужна без его выезда на дом или невозможно самостоятельно оценить, насколько ситуация серьезна, можно просто позвонить по номеру 103 и попросить диспетчера переключить на старшего врача. Когда же у пациента есть ДМС, необходимо обратиться в обслуживающую страховую компанию.