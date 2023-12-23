Жителям Москвы рассказали о погоде 23 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

В субботу, 23 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем столбики термометров будут показывать в столице от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 24 декабря температура в Москве может опуститься до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Ранее Гидрометцентр продлил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 декабря. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника. Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

До этого в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 23 декабря