RT поздравил европейцев с Рождеством видеороликом про "сказку о хомячке"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеканал RT представил видеоролик с хомячком для жителей Европы, в котором пожелал иностранцам счастливого "русофобского" Рождества. Об этом сообщается на сайте канала.

В ролике показаны три временных периода – Рождество 2021, 2022 и 2023 годов. В первый из них комната, где происходит действие, полна праздничных огней, а родители дарят дочери хомячка.

В 2022 году, по замыслу авторов ролика, отец мастерит устройство, которое позволяет получать электричество за счет колеса для питомца. При этом члены семьи прячутся от холода под одеялом.

Заканчивается сюжет в 2023 году. Герои видео кутаются в теплую одежду и едят неприглядную пищу. В своей тарелке отец находит бант, который в начале ролика был надет на хомяка. После этого на экране появляется надпись: "Если ваши СМИ не говорят, куда все катится, RT доступен через VPN".

В октябре главред RT Маргарита Симоньян представила сборник стихов "Поэzия русского лета", в который вошли произведения на военную тематику, созданные коллективом телеканала.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!