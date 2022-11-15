RT запустил новостной портал на сербском языке

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

RT запустил интернет-портал и онлайн-вещание на сербском языке RT Balkan. Об этом сообщается на сайте русскоязычного подразделения телеканала.

"Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: "Браћо, гледајте RT", – приводятся в сообщении слова главреда RT Маргариты Симоньян.

В свою очередь, главный редактор балканского подразделения RT Елена Милинчич отметила, что запуск издания предоставит жителям региона более полную картину событий, происходящих в мире.

Помимо сайта и онлайн-вещания, пользователям доступен телеграм-канал RT Balkan, а также страницы издания на других платформах. Телевизионное вещание на сербском языке планируется запустить до 2024 года.

Ранее Маргарита Симоньян презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета", куда вошли произведения на военную тематику, написанные коллективом RT. Сборник объединяет работы 20 авторов, многие из которых лично застали боевые действия.



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