Новый дизайн сайта представила "Вечерняя Москва"

13:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Издание "Вечерняя Москва" представило новый дизайн сайта. Обновленный вариант коснулся и десктопной, и мобильной версий. Теперь на главной странице появилось фото, отображающее важный материал, а число новостей в топовом блоке увеличилось.
Специалисты проанализировали юзабилити сайта (оценка простоты и популярности сайта. – Прим. ред.) и изменили функционал навигационных элементов в левой и правой колонках десктопной версии. Также теперь на страницах сайта появились блоки проектов от редакции, сообщает "Вечерняя Москва".
"Нам важно показать аудитории проекты, которые производит редакция, – они не ограничиваются новостями, выходят за рамки оперативной повестки", – поделилась заместитель генерального директора по электронным СМИ АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Екатерина Бурмистрова.
Она отметила, что СМИ стремится углубить взаимодействие с читателями, предоставляя им качественный и полезный материал.
Ранее сообщалось, что приложение для смартфона авиаперевозчика Utair снова заработало спустя практически месяц после блокировки. Пресс-служба компании отметила, что работу восстановили на Android.
Аналитики проинформировали жителей, что Россия оказалась на 14-м месте ежегодного рейтинга стран с самым устойчивым национальным сегментом интернета от компании Qrator Labs. Ранее государство было на 10-м месте.
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