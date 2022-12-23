Москвичи смогут пожениться в День защитника Отечества впервые с 2009 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские отделения ЗАГС открыли запись на регистрацию браков на 23 февраля 2023 года. Об этом ТАСС сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

До этого москвичи не имели возможности пожениться в указанную дату в связи с тем, что 23 февраля отделения не работали.

"В течение года нам поступали пожелания молодоженов о возможности пожениться в красивую дату 23.02.2023. Мы приняли решение открыть для регистрации брака красивую и праздничную дату", – сообщила Уханева.

Торжественные церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также на выездных локациях: в особняках "Роял" и Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, парк-отеле "Даниловский" и современном пространстве "Якиманка-Холл". Москвичи смогут выбрать одну из понравившихся локаций.

Уханева добавила, что февраль пользуется особой популярностью среди молодоженов из-за красивого сочетания цифр в датах.

Ранее сообщалось, что на фоне частичной мобилизации в РФ выросло число браков. Например, в Перми с 21 сентября по 3 октября зарегистрировали 1 616 браков, из которых 449 были оформлены по ускоренной процедуре. Год назад в аналогичный период в городе поженились всего 659 пар.



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