В Госдуме рассказали, как встретить Новый год в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Празднование Нового года будет моральной трудностью, поскольку россияне устали от пандемии коронавируса, заявила РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Она считает, что в условиях появления новых штаммов лучшим вариантом будет провести праздники дома. При этом, по словам Драпеко, можно организовать мероприятия на открытых пространствах, например парках и площадях, а также дистанционные выставки и концерты.
Сложнее решить проблему с Дедом Морозом для ребенка. Парламентарий предложила в таком случае обратить внимание на тех аниматоров, у кого есть действующий QR-код.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что длинные новогодние каникулы повышают работоспособность россиян, после чего они реже ходят в отпуска.
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