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Общество

10:41

В Госдуме оценили пользу длинных новогодних каникул в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Длинные новогодние каникулы повышают работоспособность россиян, после чего они реже ходят в отпуска, заявил Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

"Это, может, не экономическое обоснование, но я сторонник таких длинных январских выходных и считаю, что это нормально. Кто погуляет, кто спортом позанимается, кто будет все выходные пить – это зависит от воспитания и мировоззрения людей", – пояснил парламентарий.

Новогодние каникулы для россиян продлятся 10 дней, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил организовать бесплатные развлекательные мероприятия для граждан. По его словам, это станет альтернативой чрезмерному потреблению алкоголя во время новогодних праздников.

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