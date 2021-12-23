В Госдуме оценили пользу длинных новогодних каникул в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Длинные новогодние каникулы повышают работоспособность россиян, после чего они реже ходят в отпуска, заявил Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
"Это, может, не экономическое обоснование, но я сторонник таких длинных январских выходных и считаю, что это нормально. Кто погуляет, кто спортом позанимается, кто будет все выходные пить – это зависит от воспитания и мировоззрения людей", – пояснил парламентарий.
Новогодние каникулы для россиян продлятся 10 дней, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил организовать бесплатные развлекательные мероприятия для граждан. По его словам, это станет альтернативой чрезмерному потреблению алкоголя во время новогодних праздников.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
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