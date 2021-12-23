Врач рассказал о частых травмах пожилых людей зимой

Фото: depositphotos/JanMika

В результате падений в зимний период пожилые люди чаще всего травмируют кости рук, колени и лодыжки. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал завотделением травматологии и ортопедии госпиталя для ветеранов войн № 2 столичного Депздрава Алексей Канаев.

Он отметил, что зимой растет число травм в результате падений, при этом чаще страдают пожилые люди, так как они менее уверенно передвигаются.

"Пациенты стараются остановить падение руками, поэтому чаще всего страдают верхние конечности: переломы лучевой кости в типичном месте, перелом плечевой кости, локтевых отростков. Также обращаются с повреждениями нижних конечностей: лодыжек, надколенника, малоберцовой и большеберцовой костей, бедренной кости", – сказал врач.

По его словам, весьма опасны для людей старшего возраста переломы проксимального отдела бедренной кости. Если человека вовремя не прооперировать, они могут привести к летальному исходу. Если после падения возникли гематомы, не проходит боль, то важно оперативно обратиться к врачу, а в случаях особо травматичных падений следует вызвать скорую помощь.

Чтобы обезопасить себя от падений, Канаев порекомендовал пожилым людям не торопиться, использовать нескользящие накладки на обувь и дополнительные опоры.

Ранее врач Андрей Тяжельников назвал основные симптомы переохлаждения зимой. По его словам, при понижении температуры тела, бледности кожи, нарушении сознания и координации следует сразу поместить человека в теплое место, укрыть и вызвать врача.

