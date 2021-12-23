Врач рассказал о частых травмах пожилых людей зимой

Фото: depositphotos/JanMika
В результате падений в зимний период пожилые люди чаще всего травмируют кости рук, колени и лодыжки. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал завотделением травматологии и ортопедии госпиталя для ветеранов войн № 2 столичного Депздрава Алексей Канаев.
Он отметил, что зимой растет число травм в результате падений, при этом чаще страдают пожилые люди, так как они менее уверенно передвигаются.
"Пациенты стараются остановить падение руками, поэтому чаще всего страдают верхние конечности: переломы лучевой кости в типичном месте, перелом плечевой кости, локтевых отростков. Также обращаются с повреждениями нижних конечностей: лодыжек, надколенника, малоберцовой и большеберцовой костей, бедренной кости", – сказал врач.
По его словам, весьма опасны для людей старшего возраста переломы проксимального отдела бедренной кости. Если человека вовремя не прооперировать, они могут привести к летальному исходу. Если после падения возникли гематомы, не проходит боль, то важно оперативно обратиться к врачу, а в случаях особо травматичных падений следует вызвать скорую помощь.
Чтобы обезопасить себя от падений, Канаев порекомендовал пожилым людям не торопиться, использовать нескользящие накладки на обувь и дополнительные опоры.
Ранее врач Андрей Тяжельников назвал основные симптомы переохлаждения зимой. По его словам, при понижении температуры тела, бледности кожи, нарушении сознания и координации следует сразу поместить человека в теплое место, укрыть и вызвать врача.
"Специальный репортаж": "зимняя боль"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: