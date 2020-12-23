Предупреждение из-за гололедицы продлили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе. Об этом передает сайт Гидрометцентра РФ.

"Гололедица. Период предупреждения – до 22:00 24 декабря", – подтвердили синоптики.

Ранее из-за гололедицы в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение являлось актуальным до 6:00 24 декабря.

Кроме того, жителей столицы предупреждали о сильном ветре. Сообщалось, что его порывы могут достигать до 15 метров в секунду.