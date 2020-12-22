Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать в Москве до 06:00 24 декабря, в области – до 01:00 24 декабря.

Во вторник, по данным синоптиков, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая погода. Это обусловлено присутствием северо-западной периферии антициклона. Днем в городе будет около -1... -3 градусов.

В городе будет дуть юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Специалисты предупредили, что подобная погода неблагоприятна для метеозависимых и ослабленных болезнями горожан. Вероятны проявления сонливости, ухудшения настроения и снижения работоспособности, уточнили метеорологи.

