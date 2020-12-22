Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 22 декабря. Такие данные приводит портал "Метеоновости".

По информации синоптиков, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая погода. Это обусловлено присутствием северо-западной периферии антициклона.

"Максимальная температура в Москве составит минус 3–1 градуса, по области – до 7 градусов мороза", – сообщается на сайте.

В городе будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 85%", – добавляется в сообщении.

Специалисты уточняют, что подобная погода неблагоприятна для метеозависимых и ослабленных болезнями горожан. Кроме того, почувствовать недомогания могут и здоровые москвичи. Вероятны проявления сонливости, ухудшения настроения и снижения работоспособности. У людей с патологиями бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата возможны обострения заболеваний. Также не исключена вероятность увеличения случаев простудных заболеваний.

Ранее в Москве и Подмосковье 22 и 23 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное образование гололедицы на некоторых участках.

При этом москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики сообщали, что снег начнет подсыпать с четверга и к концу недели усилится.