Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная погода прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 22 декабря. Такие данные приводит портал "Метеоновости".
По информации синоптиков, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая погода. Это обусловлено присутствием северо-западной периферии антициклона.
"Максимальная температура в Москве составит минус 3–1 градуса, по области – до 7 градусов мороза", – сообщается на сайте.
В городе будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 85%", – добавляется в сообщении.
Специалисты уточняют, что подобная погода неблагоприятна для метеозависимых и ослабленных болезнями горожан. Кроме того, почувствовать недомогания могут и здоровые москвичи. Вероятны проявления сонливости, ухудшения настроения и снижения работоспособности. У людей с патологиями бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата возможны обострения заболеваний. Также не исключена вероятность увеличения случаев простудных заболеваний.
Ранее в Москве и Подмосковье 22 и 23 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное образование гололедицы на некоторых участках.
При этом москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики сообщали, что снег начнет подсыпать с четверга и к концу недели усилится.
"Атмосфера": жителей столичного региона предупредили о гололедице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: