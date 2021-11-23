Онколог назвал группы людей, которые больше других подвержены раку

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-онколог Эльхан Ибрагимов назвал группы людей, которые больше других подвержены раку. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
По словам специалиста, чаще всего подвержены такому заболеванию люди после 55 лет, а также те, у кого есть кровные родственники с такой же болезнью. Однако Ибрагимов уточнил, что в последнем случае нет прямой зависимости, так как генетическое не означает наследственное.
Также среди тех, кто больше других подвержен онкологии, – люди, работающие с радиацией и химикатами.
Относятся к группе риска и те, у кого есть сопутствующие заболевания, например кто страдает ожирением и сахарным диабетом.
На развитие рака влияет и злоупотребление спиртным и табаком.
Ранее онколог рассказал о незаметных симптомах поражения организма раком. По словам эксперта, отсутствие аппетита, резкое снижение веса, появление болей и видимых опухолей свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях.
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