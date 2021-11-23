Пользователей "Яндекса Go" предупредили о трудностях при оплате через Apple Pay

Фото: depositphotos/DragonImages

Пользователи сервиса "Яндекс Go" могут столкнуться с трудностями при оплате через Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Яндексе" подчеркнули, что специалисты работают над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что клиенты банка ВТБ отметили сбои в работе онлайн-сервисов. Было замечено свыше 290 обращений. Чаще всего на работу жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов России.

В пресс-службе банка уточнили, что в сообщениях они писали о сбоях в работе мобильного банка, 36% пользователей пожаловались на неполадки с мобильным банкингом, также пользователи отмечали трудности в работе онлайн-банкинга.

