Терапевт рассказала о причинах высокой температуры без других симптомов ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Высокая температура без проявления симптомов ОРВИ может свидетельствовать о наличии в организме острой вирусной или бактериальной инфекции, рассказала врач-терапевт Анастасия Лукашик. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождается другими симптомами, слабостью и бледностью", – пояснила терапевт.
Лукашик подчеркнула, что при бактериальных инфекциях и ОРВИ вместе с повышенной температурой наблюдается интоксикация, поэтому больному необходимо больше пить.
Ранее терапевт Людмила Лапа назвала витамины, необходимые для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период. Врач рекомендовала восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также следует обратить внимание на витамин C, который отвечает за укрепление иммунитета, подчеркнула Лапа. Она добавила, что объем необходимых организму веществ должен индивидуально рассчитывать лечащий врач.
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