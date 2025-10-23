Юрист Хаминский: выплату пенсии приостановят, если не получать ее полгода

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Если гражданин не получал пенсию в течение шести месяцев подряд, то выплата приостанавливается, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что эту меру предусматривает пенсионное законодательство. Такая ситуация может произойти, например, если счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах не было подано.

Кроме того, приостановление выплат может произойти, если в территориальный орган Социального фонда России (СФР) поступили данные о том, что человек выехал на постоянное место жительство в иностранное государство, которое несет обязательства по пенсионному обеспечению граждан, проживающих на его территории.

Эксперт добавил, что приостановление возможно не только в отношении страховой пенсии, но и пенсии по потере кормильца. Это произойдет в том случае, если получатель выплаты в возрасте от 18 до 23 лет закончил школу, но не предоставил документы, которые подтверждают обучение на очном отделении.

Также выплата будет полностью прекращена в том случае, если в течение шести месяцев после приостановления основания для этого не были устранены.

"Если пенсионер умер или признан умершим или безвестно отсутствующим, выплата пенсии также будет прекращена", – подчеркнул Хаминский.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК).

В текущем году стоимость одного балла составила 145,69 рубля, а фиксированная выплата – 8 907,7 рубля. Таким образом, минимальная пенсия на конец года была 13 278,4 рубля, а после повышения на 7,6% она вырастет до 14 287,49 рубля.

