Врач рассказала о причинах ухудшения слуха в пожилом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ухудшение слуха у пожилых людей связано со старением организма и различными возрастными заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Согласно статистике снижение слуха наблюдается у каждого третьего человека, который старше 65 лет, и у каждого второго после 75 лет. Это достаточно распространенная проблема у пожилых людей, которая связана с общим старением", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Снижение слуха провоцируют проблемы, которые возникают после 50 лет. Это сердечно-сосудистые болезни, атеросклероз, повышенное давление, сахарный диабет. Все эти факторы приводят к тому, что будут страдать органы слуха, в первую очередь нервные волокна.

Для профилактики снижения слуха необходимо постараться не допустить развития вышеперечисленных заболеваний. "Нужно следить за уровнем глюкозы в крови, за липидным составом крови, артериальным давлением, чтобы эти болезни не привели к развитию осложнений", – посоветовала Романенко.

Ранее были названы продукты, благотворно влияющие на слух. В частности, таким эффектом обладает пища, которая содержит цинк. Этот элемент требуется организму, чтобы хорошо работали волосковые клетки в среднем ухе. Суточную норму цинка можно получить из горсти тыквенных семечек. Также для слуха будут полезны магний, который присутствует, например, в какао, и витамин А. Последний можно получить, если употреблять морковь.

