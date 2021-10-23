Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев

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В возрасте 82 лет умер совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, сообщает Forbes со ссылкой на свой источник, близкий к семье бизнесмена.

Факт смерти подтвердил его сын Денис Гапонцев.

По некоторым данным, бизнесмен последние несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако о точной причине смерти пока не сообщается.

Гапонцев был одним из самых первых предпринимателей в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Состояние Гапонцева насчитывает 2,8 миллиарда долларов.