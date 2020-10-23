ВОЗ предупредила о ближайших трудных месяцах пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что в вопросе распространения коронавируса ближайшие несколько месяцев будут очень трудными.

"Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", – отметил он.

Гебрейесус также считает, что сейчас все находятся на критически важном перекрестке в пандемии. В особенности это касается Северного полушария.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней из-за коронавирусной инфекции. По его словам, вводить какие-либо другие дополнительные ограничения, которые действовали в стране весной, также не собираются.