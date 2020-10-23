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Наука

17:48

COVID-19 может заменить грипп в списке главных угроз для человечества в 2020 году

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году коронавирус может заменить грипп в списке 10 главных угроз для человечества. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает Агентство "Москва".

"Давайте посмотрим на цели устойчивого развития, которые декларированы во Всемирной организации здравоохранения. Из 10 основных угроз человечеству шесть связаны с инфекционными агентами", – говорит ученый. По словам Горелова, в 2020 году грипп будет заменен на COVID-19.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора обращает внимание, что дальнейшие перспективы борьбы с коронавирусом зависят от применения вакцин.

Минздрав России выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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