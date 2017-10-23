Дочь Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Актриса и телеведущая Надежда Михалкова развелась со своим супругом режиссером Резо Гигинеишвили спустя восемь лет совместной жизни.

"Мировым судьей судебного участка 380 Пресненского района Москвы удовлетворены требования Михалковой к Гигинеишвили о расторжении брака", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда.

Разбирательство проходило на закрытом судебном заседании с участием представителя Михалковой. О причинах развода звездной пары не сообщается. Вопросы об имуществе и о том, с кем будут проживать дети пары (шестилетняя Нина и четырехлетний Иван), в суде не рассматривались.

Надежда – младшая дочь Никиты Михалкова, она играла в его фильмах "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник". Также снималась в комедии Тиграна Кеосаяна "Президент и его внучка" и в ряде других кинолент.

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