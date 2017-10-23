23 октября 2017, 18:05Общество
Дочь Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили
Фото: ТАСС/Анна Салынская
Актриса и телеведущая Надежда Михалкова развелась со своим супругом режиссером Резо Гигинеишвили спустя восемь лет совместной жизни.
"Мировым судьей судебного участка 380 Пресненского района Москвы удовлетворены требования Михалковой к Гигинеишвили о расторжении брака", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда.
Разбирательство проходило на закрытом судебном заседании с участием представителя Михалковой. О причинах развода звездной пары не сообщается. Вопросы об имуществе и о том, с кем будут проживать дети пары (шестилетняя Нина и четырехлетний Иван), в суде не рассматривались.
Надежда – младшая дочь Никиты Михалкова, она играла в его фильмах "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник". Также снималась в комедии Тиграна Кеосаяна "Президент и его внучка" и в ряде других кинолент.
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